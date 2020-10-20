***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:47
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882522
BIST
13:341.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:347,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:349,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:34483,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 483,69
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:34
|AKSGY
|4,18
|76.309.110
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.148.237
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.391.218
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|239.585.339
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|866.202
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.901.576
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.012.145.382
|% 1,02
|
|GARAN
|7,52
|864.745.998
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,12
|577.909.959
|% 6,00
|
|ASELS
|18,26
|537.753.737
|% 0,88
|
|ISFIN
|4,20
|496.203.685
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,12
|577.909.959
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,79
|431.890.858
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|456.607.697
|% 7,69
|
|SISE
|6,93
|1.012.145.382
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,35
|316.180.067
|% 1,73
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8912
|7,8939
|% 0,19
|
|Euro
|9,3243
|9,3290
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1955
|10,2467
|% 0,27
|
|Frank
|8,6593
|8,7115
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0974
|2,1080
|% 0,20
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,67
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.269
|-6,36
|
|Yarım
|1.542
|1.581
|-3,07
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,08
|