***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 13:33
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903454
BIST
15:531.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,69
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:537,4485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0162
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:539,0134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0440
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0098
15:53442,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,80
|Açılış
|: 442,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:53
|GEREL
|7,81
|550.248.036
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.879.875
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.253.643
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.745.882
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|65.964.024
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.027.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.424.942
|% -9,97
|
|TSKB
|1,96
|1.173.285.487
|% 4,26
|
|DOHOL
|3,98
|1.050.778.120
|% 3,65
|
|GARAN
|10,00
|685.649.390
|% -1,28
|
|SISE
|7,90
|684.790.835
|% -0,50
|
|KARSN
|4,20
|684.666.095
|% 1,94
|
|TSKB
|1,96
|1.173.285.487
|% 4,26
|
|DOHOL
|3,98
|1.050.778.120
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,44
|552.002.615
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,58
|287.995.403
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|684.666.095
|% 1,94
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4443
|7,4485
|% -0,22
|
|Euro
|9,0065
|9,0134
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,1507
|10,2016
|% 0,04
|
|Frank
|8,3312
|8,3813
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9795
|1,9894
|% -0,23
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|1,29
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|14,27
|
|Yarım
|1.414
|1.450
|6,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|3,45
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:03GOLTS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 629 adet işlem
-
16:02OYAYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 976 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 20, 762.00 milyon TL de
-
16:00GOLTS
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 44.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 638 adet işlem
-
15:58OYAYO
Yüzde -8.64 oranında düşüşle 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 678, 076 adet işlem