***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:00
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912078
BIST
10:301.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.516
En Düşük
1.496
10:307,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:308,6646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:30414,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,55
|Açılış
|: 414,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:30
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|VAKFN
|20,80
|9.612.190
|% 7,27
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|38,78
|528.128.253
|% 6,77
|
|KOZAL
|137,00
|398.692.977
|% 2,70
|
|ASELS
|17,55
|384.755.171
|% 2,75
|
|THYAO
|12,94
|245.947.208
|% -0,61
|
|PETKM
|5,34
|242.188.426
|% -1,66
|
|TSKB
|1,82
|84.846.090
|% 1,11
|
|PETKM
|5,34
|242.188.426
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,33
|90.555.874
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,43
|52.558.328
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|126.302.582
|% 0,50
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1193
|7,1232
|% 0,25
|
|Euro
|8,6593
|8,6646
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0635
|10,1140
|% 0,64
|
|Frank
|7,8261
|7,8733
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8925
|1,9020
|% 0,17
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,38
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-0,07
|