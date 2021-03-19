***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 14:54
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919256
BIST
14:431.535
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -16,26
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.533
14:437,2450
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0776
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
14:438,6249
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1135
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
14:43405,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,30
|Açılış
|: 405,45
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.096.409
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.123.571
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|AVHOL
|8,39
|9.072.709
|% 9,24
|
|MNDRS
|3,33
|135.778.780
|% -8,77
|
|SANKO
|13,16
|93.248.309
|% -8,55
|
|CLEBI
|303,60
|402.369.806
|% -8,00
|
|SKTAS
|5,14
|16.385.628
|% -7,39
|
|ALBRK
|1,85
|87.297.014
|% -7,04
|
|FROTO
|215,80
|1.251.634.817
|% 1,79
|
|THYAO
|13,78
|966.765.552
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,17
|758.857.546
|% -3,14
|
|SISE
|7,74
|600.465.230
|% -1,15
|
|GARAN
|8,89
|573.707.295
|% -1,66
|
|SKBNK
|1,31
|240.425.555
|% -2,24
|
|TSKB
|1,63
|217.972.834
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,17
|758.857.546
|% -3,14
|
|ODAS
|3,78
|416.688.299
|% -5,97
|
|EKGYO
|2,12
|222.650.031
|% -2,30
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2403
|7,2450
|% -1,06
|
|Euro
|8,6193
|8,6249
|% -1,30
|
|Sterlin
|10,0528
|10,1032
|% -1,13
|
|Frank
|7,7751
|7,8219
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9245
|1,9342
|% -1,10
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,14
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|2.687
|2.728
|-39,00
|
|Tam
|2.674
|2.742
|-38,47
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-18,61
|
|Çeyrek
|648
|663
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,44
|63,44
|0,16
|