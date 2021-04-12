***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 15:32
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926701
BIST
15:361.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,27
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:368,1375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1252
15:369,7014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6889
15:36456,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,98
|Açılış
|: 456,85
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:36
|PENGD
|4,51
|140.708.037
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|666.905
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|847.736
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.647.551
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|283.343.451
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.302.239
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,65
|970.328.932
|% -5,32
|
|EREGL
|16,34
|518.191.016
|% 0,18
|
|HALKB
|4,59
|483.448.273
|% 1,10
|
|GARAN
|6,61
|483.279.768
|% -0,45
|
|PETKM
|6,06
|453.057.132
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,06
|271.467.148
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,84
|228.893.164
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|483.448.273
|% 1,10
|
|TSKB
|1,34
|115.264.872
|% -0,74
|
|GSRAY
|3,54
|283.343.451
|% -9,92
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1322
|8,1375
|% -0,21
|
|Euro
|9,6948
|9,7014
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,1865
|11,2426
|% 0,40
|
|Frank
|8,7957
|8,8487
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% -0,00
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-3,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-6,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-5,12
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-2,48
|
|Çeyrek
|729
|746
|-1,24
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|