***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:28
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929174
BIST
16:191.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
16:198,0783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:199,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:19459,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,01
|Açılış
|: 459,37
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,13
BIST En Aktif Hisseler16:17
|FENER
|31,90
|24.236.982
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.280.589
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.635.812
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,58
|17.924.474
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.689.545
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.648.690
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|TUREX
|14,09
|333.054.335
|% -9,97
|
|EREGL
|18,31
|1.258.706.640
|% -0,16
|
|PETKM
|6,61
|1.097.367.637
|% 4,42
|
|GARAN
|7,12
|882.902.803
|% -2,20
|
|QUAGR
|26,82
|747.464.592
|% -7,90
|
|KRDMD
|7,33
|569.305.936
|% -1,48
|
|PETKM
|6,61
|1.097.367.637
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,88
|294.111.484
|% -0,53
|
|GARAN
|7,12
|882.902.803
|% -2,20
|
|MAKTK
|3,33
|413.135.700
|% -6,20
|
|ODAS
|3,08
|327.392.944
|% -8,06
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0742
|8,0778
|% 0,25
|
|Euro
|9,7154
|9,7213
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,2300
|11,2863
|% 0,97
|
|Frank
|8,8007
|8,8538
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1460
|2,1567
|% 0,19
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,12
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,92
|66,92
|0,15
|