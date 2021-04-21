***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:46
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930205
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0873
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1162
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8851
En Düşük
9,7531
18:05471,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,64
|Açılış
|: 471,46
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.074.446
|% 10,00
|
|FENER
|35,20
|118.552.445
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.500.675
|% 9,98
|
|INTEM
|28,80
|3.638.630
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.406.522
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|105.624
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|12.082.130
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.841.516
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.353.956.709
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.173.603.423
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.152.098.406
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.425.174
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|585.973.366
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|467.871.312
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.152.098.406
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.173.603.423
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|268.059.926
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|135.721.429
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1859
|8,1900
|% 1,02
|
|Euro
|9,8688
|9,8817
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,3705
|11,4275
|% 0,89
|
|Frank
|8,8883
|8,9418
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1764
|2,1874
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|13,49
|
|Altın Gr.
|471
|471
|7,13
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,19
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|-0,42
|