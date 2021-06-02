***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2021 10:04
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939510
BIST
11:221.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,14
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.429
En Düşük
1.419
11:228,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1085
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:2210,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1112
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:22526,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 6,13
|Açılış
|: 526,69
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DERIM
|12,03
|16.595.000
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|24.651.699
|% 9,87
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|AKENR
|1,58
|13.376.109
|% 8,97
|
|BEYAZ
|11,02
|10.542.190
|% 8,46
|
|MRGYO
|1,26
|5.402.751
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,81
|9.331.714
|% -7,09
|
|DOGUB
|5,00
|5.426.053
|% -6,89
|
|OYAYO
|8,37
|5.568.140
|% -5,64
|
|SASA
|34,72
|692.464.629
|% 2,42
|
|THYAO
|13,60
|516.725.705
|% 0,82
|
|GARAN
|8,00
|467.352.395
|% -1,23
|
|PETKM
|6,34
|450.542.022
|% 1,77
|
|TUPRS
|99,70
|321.885.547
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,20
|273.165.557
|% -0,45
|
|PETKM
|6,34
|450.542.022
|% 1,77
|
|GARAN
|8,00
|467.352.395
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,95
|91.163.703
|% 1,04
|
|THYAO
|13,60
|516.725.705
|% 0,82
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6248
|8,6275
|% 1,27
|
|Euro
|10,5145
|10,5199
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,1551
|12,2160
|% 1,14
|
|Frank
|9,5519
|9,6094
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2931
|2,3046
|% 1,25
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-1,09
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,33
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,49
|