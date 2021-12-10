***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:00
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982569
BIST
10:212.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,59
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.036
En Düşük
2.016
10:2113,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0788
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:2115,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0736
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:21788,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,36
|Açılış
|: 788,61
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:21
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|7.698.483
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,13
|31.756.353
|% 9,44
|
|EUHOL
|2,26
|16.184.606
|% 7,62
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|2.948.738
|% -9,82
|
|PCILT
|14,00
|19.764.042
|% -7,41
|
|THYAO
|22,44
|786.905.569
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,55
|342.732.114
|% 0,48
|
|SISE
|15,54
|313.479.398
|% 0,91
|
|ASELS
|24,98
|263.625.490
|% -0,24
|
|PETKM
|9,07
|203.943.360
|% 1,45
|
|TSKB
|1,62
|80.865.257
|% -0,61
|
|ODAS
|1,61
|79.714.598
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,54
|96.057.387
|% 0,40
|
|THYAO
|22,44
|786.905.569
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,59
|122.360.234
|% -0,55
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8548
|13,8660
|% 0,57
|
|Euro
|15,6317
|15,6694
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,2388
|18,3303
|% 0,35
|
|Frank
|14,8973
|14,9870
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6768
|3,6952
|% 0,33
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-1,76
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,60
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,96
|73,96
|-0,46
|