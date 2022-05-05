***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 11:57
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026543
BIST
11:562.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 40,74
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
11:5614,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1209
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8537
En Düşük
14,7014
11:5615,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1081
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7678
En Düşük
15,6227
11:56903,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 13,18
|Açılış
|: 903,76
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:56
|IMASM
|18,15
|5.237.019
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.467.116
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.341.701
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.648.987
|% 9,95
|
|LIDER
|20,96
|77.599.556
|% -8,31
|
|TSPOR
|5,24
|101.730.495
|% -7,26
|
|DITAS
|26,80
|14.053.044
|% -6,62
|
|AKGRT
|3,18
|25.489.751
|% -5,64
|
|SANFM
|36,50
|16.032.832
|% -5,10
|
|THYAO
|42,22
|1.144.167.921
|% 2,33
|
|SISE
|18,33
|734.625.661
|% 1,16
|
|KRDMD
|15,64
|634.667.357
|% 3,17
|
|KOZAL
|178,10
|573.596.120
|% 3,43
|
|TUPRS
|247,30
|552.936.164
|% 5,59
|
|ODAS
|2,61
|404.963.952
|% 6,53
|
|YKBNK
|4,97
|451.511.494
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,74
|213.917.862
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,02
|462.406.427
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,53
|171.874.511
|% 2,02
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8502
|14,8537
|% 0,82
|
|Euro
|15,7570
|15,7678
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,5692
|18,6624
|% 0,12
|
|Frank
|15,1153
|15,2064
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9470
|3,9668
|% 0,86
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,98
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,05
|