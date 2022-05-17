***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:47
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030774
BIST
12:522.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,57
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:5215,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,3143
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:5216,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,4322
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:52932,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 21,43
|Açılış
|: 932,44
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:50
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,85
|187.878.059
|% 9,67
|
|IMASM
|38,30
|61.277.881
|% 8,62
|
|EUHOL
|2,72
|20.704.510
|% 8,37
|
|IDEAS
|21,84
|15.570.659
|% 8,12
|
|GZNMI
|32,80
|3.560.637
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.154.315
|% -9,92
|
|SANKO
|12,73
|15.626.867
|% -7,82
|
|YUNSA
|27,42
|17.280.016
|% -6,67
|
|SELVA
|9,70
|64.865.642
|% -6,64
|
|THYAO
|42,70
|1.780.304.409
|% -0,05
|
|SISE
|19,69
|1.435.921.050
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,86
|843.348.488
|% -0,34
|
|EREGL
|31,98
|779.773.945
|% 0,95
|
|GARAN
|14,94
|695.705.176
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|496.919.826
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|587.545.228
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,91
|661.851.153
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,75
|287.387.337
|% 1,08
|
|SISE
|19,69
|1.435.921.050
|% 2,02
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8491
|15,8583
|% 2,04
|
|Euro
|16,6435
|16,6750
|% 2,68
|
|Sterlin
|19,7058
|19,8046
|% 3,26
|
|Frank
|15,8577
|15,9533
|% 2,69
|
|Riyal
|4,2201
|4,2412
|% 2,21
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|2,51
|
|Altın Gr.
|933
|933
|22,25
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.303
|131,00
|
|Tam
|6.179
|6.338
|127,52
|
|Yarım
|2.987
|3.066
|61,68
|
|Çeyrek
|1.498
|1.533
|30,85
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,92
|