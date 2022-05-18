***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 10:03
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031060
BIST
12:232.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,83
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
12:2315,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0549
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
12:2316,8082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0510
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
12:23931,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,93
|Açılış
|: 931,33
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ORCAY
|21,90
|85.672.867
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.652.387
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.423.469
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.031.777
|% 9,93
|
|KONKA
|24,66
|110.978.465
|% 8,63
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OZRDN
|10,06
|2.539.068
|% -9,29
|
|OYAYO
|8,20
|3.599.389
|% -6,92
|
|LKMNH
|17,58
|4.232.434
|% -4,87
|
|MNDRS
|3,39
|14.591.338
|% -4,78
|
|THYAO
|41,98
|2.037.425.001
|% -0,24
|
|SISE
|20,00
|811.174.302
|% 0,45
|
|SAHOL
|19,69
|599.416.740
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,31
|511.860.901
|% 1,17
|
|HEKTS
|25,78
|499.474.362
|% 4,54
|
|YKBNK
|4,31
|511.860.901
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,66
|315.676.387
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,18
|105.505.178
|% 0,85
|
|AKBNK
|7,99
|454.466.461
|% 1,78
|
|THYAO
|41,98
|2.037.425.001
|% -0,24
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9540
|15,9619
|% 0,38
|
|Euro
|16,7761
|16,7900
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,7101
|19,8090
|% -0,53
|
|Frank
|15,9439
|16,0400
|% -0,00
|
|Riyal
|4,2401
|4,2613
|% 0,29
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|1,77
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,53
|
|Cumhuriyet
|6.203
|6.297
|39,00
|
|Tam
|6.173
|6.332
|40,64
|
|Yarım
|2.984
|3.063
|19,66
|
|Çeyrek
|1.497
|1.532
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,24
|