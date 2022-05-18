***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 11:18
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031088
BIST
11:162.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,62
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.403
En Düşük
2.385
11:1615,9444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0423
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:1616,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0115
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:16931,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,34
|Açılış
|: 931,74
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,10
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ORCAY
|21,90
|84.705.763
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.610.339
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.352.260
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.901.743
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,90
|6.793.774
|% 8,54
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|8,35
|1.284.991
|% -5,22
|
|LKMNH
|17,53
|3.692.984
|% -5,14
|
|MNDRS
|3,40
|9.980.839
|% -4,49
|
|SMRTG
|24,00
|67.039.468
|% -3,77
|
|THYAO
|41,64
|1.709.037.509
|% -1,05
|
|SISE
|19,88
|556.457.129
|% -0,15
|
|SAHOL
|19,68
|327.021.125
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,31
|304.848.713
|% 1,17
|
|AKBNK
|7,99
|287.078.563
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,65
|211.607.169
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|304.848.713
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,16
|78.960.558
|% -0,85
|
|THYAO
|41,64
|1.709.037.509
|% -1,05
|
|AKBNK
|7,99
|287.078.563
|% 1,78
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9397
|15,9444
|% 0,27
|
|Euro
|16,7555
|16,7687
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,7330
|19,8320
|% -0,41
|
|Frank
|15,9382
|16,0342
|% -0,04
|
|Riyal
|4,2398
|4,2611
|% 0,28
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,16
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,37
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