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***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

18.05.2022 11:18
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031088


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 84.705.763 % 9,99  
ULUSE 192,00 41.610.339 % 9,97  
IMASM 42,64 6.352.260 % 9,95  
LIDFA 6,09 9.901.743 % 9,93  
ACSEL 53,90 6.793.774 % 8,54  
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11:16 Alış Satış %  
Dolar 15,9397 15,9444 % 0,27  
Euro 16,7555 16,7687 % 0,07  
Sterlin 19,7330 19,8320 % -0,41  
Frank 15,9382 16,0342 % -0,04  
Riyal 4,2398 4,2611 % 0,28  
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11:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 1,16  
Altın Gr. 931 931 2,56  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,65 21,67 0,02  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 0,03  
B. Petrol 113 113 1,37  
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