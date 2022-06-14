***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 13:24
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037171
BIST
14:292.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,68
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:2917,2730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0114
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:2918,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0989
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
14:291.011,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.011,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:29
|IDEAS
|19,69
|15.514.393
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.744.942
|% 9,92
|
|FONET
|15,77
|88.361.710
|% 9,90
|
|DENGE
|1,69
|8.824.127
|% 9,74
|
|BALAT
|9,19
|429.549
|% 9,67
|
|MOBTL
|1,74
|179.911.756
|% -6,95
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|CASA
|120,20
|248.856
|% -3,76
|
|CUSAN
|9,67
|5.261.339
|% -3,45
|
|ARZUM
|17,18
|14.609.723
|% -3,29
|
|EUREN
|23,52
|254.841.067
|% -1,01
|
|MOBTL
|1,74
|179.911.756
|% -6,95
|
|BASGZ
|14,66
|80.276.033
|% 3,60
|
|ORCAY
|19,57
|74.071.104
|% 7,82
|
|KONTR
|155,30
|65.224.861
|% 1,17
|
|MOBTL
|1,74
|179.911.756
|% -6,95
|
|SEGYO
|1,17
|44.338.777
|% -0,85
|
|EUREN
|23,52
|254.841.067
|% -1,01
|
|DGNMO
|2,50
|19.119.801
|% -0,40
|
|ZRGYO
|3,15
|21.924.360
|% -0,63
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2681
|17,2730
|% 0,07
|
|Euro
|18,0566
|18,0906
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,7792
|20,8834
|% -0,43
|
|Frank
|17,3076
|17,4118
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5892
|4,6122
|% 0,10
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.838
|-12,00
|
|Tam
|6.729
|6.826
|8,00
|
|Yarım
|3.303
|3.338
|3,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,08
|