***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 10:02
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040223
BIST
10:222.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.417
En Düşük
2.383
10:2216,6367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7695
En Düşük
16,5724
10:2217,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0322
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5098
En Düşük
17,3212
10:22971,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,63
|Açılış
|: 971,37
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler10:22
|RTALB
|7,32
|34.082.447
|% 7,81
|
|BMSCH
|10,58
|27.470.465
|% 6,87
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|DURDO
|23,42
|13.886.136
|% 5,21
|
|KARYE
|13,03
|7.037.053
|% 4,32
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,43
|41.477.818
|% -8,91
|
|OYAYO
|8,35
|394.325
|% -6,07
|
|MARKA
|2,69
|22.958
|% -4,27
|
|LIDFA
|12,08
|7.988.762
|% -4,13
|
|THYAO
|46,62
|790.580.029
|% 0,95
|
|SISE
|21,38
|554.716.439
|% 3,38
|
|ASELS
|22,74
|134.188.197
|% 0,26
|
|EREGL
|26,64
|132.543.117
|% 0,38
|
|KRDMD
|11,16
|129.793.624
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|126.053.559
|% 3,95
|
|YKBNK
|4,32
|117.287.132
|% 0,70
|
|SISE
|21,38
|554.716.439
|% 3,38
|
|THYAO
|46,62
|790.580.029
|% 0,95
|
|ODAS
|2,94
|45.509.598
|% 1,38
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6184
|16,6367
|% -0,01
|
|Euro
|17,3878
|17,4199
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,1318
|20,2328
|% 0,07
|
|Frank
|17,3351
|17,4395
|% -0,15
|
|Riyal
|4,4199
|4,4420
|% -0,07
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,75
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.493
|6.595
|-46,00
|
|Yarım
|3.178
|3.225
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,45
|
Seans Raporu
10:22
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10:34SERVE
Yüzde 5.51 oranında artışla 27.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885 adet işlem
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Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 656, 103 adet işlem