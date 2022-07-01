***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 12:28
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040622
BIST
13:112.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 36,39
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
13:1116,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0563
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7608
En Düşük
16,6705
13:1117,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5404
En Düşük
17,4341
13:11966,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,53
|Açılış
|: 966,40
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler13:09
|ISSEN
|27,88
|37.019.834
|% 8,91
|
|GESAN
|45,40
|180.146.313
|% 8,04
|
|KOZAL
|182,70
|882.565.629
|% 7,47
|
|MAKIM
|16,36
|262.464.612
|% 7,28
|
|IZFAS
|5,29
|2.918.217
|% 6,87
|
|RTALB
|7,15
|85.372.541
|% -4,16
|
|BRMEN
|1,73
|3.953
|% -3,89
|
|UFUK
|62,20
|770.605
|% -3,86
|
|GLRYH
|3,28
|24.654.093
|% -3,81
|
|COSMO
|10,55
|73.639
|% -3,48
|
|THYAO
|48,94
|3.144.531.864
|% 4,57
|
|SISE
|21,38
|952.415.059
|% -0,56
|
|KOZAL
|182,70
|882.565.629
|% 7,47
|
|EREGL
|27,18
|632.163.632
|% 0,15
|
|TUPRS
|270,90
|616.598.556
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,64
|195.502.099
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|190.118.740
|% 0,00
|
|THYAO
|48,94
|3.144.531.864
|% 4,57
|
|YKBNK
|4,35
|266.333.969
|% 0,46
|
|SISE
|21,38
|952.415.059
|% -0,56
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7439
|16,7526
|% 0,32
|
|Euro
|17,5255
|17,5311
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,1497
|20,2508
|% -0,59
|
|Frank
|17,3943
|17,4991
|% -0,08
|
|Riyal
|4,4493
|4,4716
|% 0,32
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-14,36
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.448
|6.531
|-59,00
|
|Yarım
|3.156
|3.194
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,29
|