***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 10:00
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041970
BIST
10:522.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 28,37
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.377
10:5217,2077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2342
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,2081
En Düşük
16,9505
10:5217,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1970
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6645
En Düşük
17,4096
10:52977,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 14,75
|Açılış
|: 977,58
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
977,91
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler10:50
|IZINV
|17,10
|3.834.753
|% 9,97
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|SODSN
|22,44
|29.531
|% 9,46
|
|POLHO
|4,41
|23.878.274
|% 7,30
|
|ULUSE
|187,80
|2.735.212
|% -9,28
|
|AKGRT
|2,57
|12.591.456
|% -6,20
|
|KZBGY
|84,00
|1.091.391
|% -6,15
|
|EUKYO
|3,15
|195.695
|% -4,55
|
|KGYO
|9,10
|3.759.277
|% -4,01
|
|THYAO
|48,74
|1.454.200.259
|% 3,70
|
|HEKTS
|31,68
|441.904.138
|% 3,73
|
|TUPRS
|250,10
|352.043.415
|% -2,00
|
|SISE
|21,16
|273.326.440
|% 0,76
|
|EREGL
|26,12
|263.672.544
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,83
|172.628.284
|% 1,43
|
|TSKB
|2,02
|70.051.339
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,21
|131.646.653
|% 0,96
|
|THYAO
|48,74
|1.454.200.259
|% 3,70
|
|ODAS
|2,81
|62.145.245
|% 1,08
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1925
|17,2010
|% 1,34
|
|Euro
|17,6418
|17,6625
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,4941
|20,5969
|% 1,32
|
|Frank
|17,6619
|17,7683
|% 1,23
|
|Riyal
|4,5621
|4,5850
|% 1,24
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|4,93
|
|Altın Gr.
|977
|977
|13,89
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.540
|6.647
|45,00
|
|Yarım
|3.201
|3.250
|22,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,49
|