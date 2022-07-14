***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 10:03
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045269
BIST
15:582.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,44
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
15:5817,4880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0641
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
15:5817,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0757
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
15:58961,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,82
|Açılış
|: 961,36
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,13
BIST En Aktif Hisseler15:56
|DOAS
|91,35
|181.156.374
|% 9,99
|
|MZHLD
|91,50
|23.829.190
|% 9,98
|
|KLRHO
|10,38
|22.614.454
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.001.327
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|78.645.196
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|4.439.870
|% -9,97
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|GESAN
|53,35
|287.349.192
|% -5,66
|
|DAGHL
|23,76
|7.919.536
|% -5,04
|
|BRMEN
|1,70
|64.341
|% -5,03
|
|THYAO
|48,76
|4.406.957.704
|% -0,89
|
|SISE
|20,68
|913.905.411
|% -0,67
|
|ODAS
|3,27
|818.548.248
|% 7,21
|
|EREGL
|26,00
|722.026.081
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,95
|629.167.094
|% 4,98
|
|ODAS
|3,27
|818.548.248
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,95
|629.167.094
|% 4,98
|
|TSKB
|2,10
|216.222.962
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,20
|388.061.433
|% 0,48
|
|THYAO
|48,76
|4.406.957.704
|% -0,89
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4757
|17,4869
|% 0,36
|
|Euro
|17,4739
|17,4931
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,6263
|20,7298
|% -0,02
|
|Frank
|17,6921
|17,7986
|% -0,07
|
|Riyal
|4,6462
|4,6695
|% 0,51
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-29,68
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-9,70
|
|Cumhuriyet
|6.552
|6.651
|-16,00
|
|Tam
|6.567
|6.675
|-58,00
|
|Yarım
|3.200
|3.251
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,34
|
|B. Petrol
|98,18
|98,18
|-1,39
|