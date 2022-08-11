***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:30
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054460
BIST
10:302.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,71
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:3017,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0743
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:3018,5507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1359
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5507
En Düşük
18,3586
10:301.028,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.028,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BARMA
|43,56
|4.694.679
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,79
|7.940.051
|% 9,87
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|TMSN
|64,95
|37.243.986
|% 7,18
|
|TIRE
|19,91
|73.961.794
|% -9,66
|
|OLMK
|11,62
|7.708.900
|% -9,22
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PEKGY
|1,90
|8.825.182
|% -7,32
|
|THYAO
|60,70
|1.941.085.933
|% 0,91
|
|SASA
|54,10
|429.765.423
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,54
|401.689.525
|% 2,40
|
|ISCTR
|6,19
|397.328.422
|% 2,48
|
|DOHOL
|4,26
|385.598.979
|% 1,67
|
|DOHOL
|4,26
|385.598.979
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,61
|302.097.563
|% -0,55
|
|YKBNK
|5,54
|401.689.525
|% 2,40
|
|ISCTR
|6,19
|397.328.422
|% 2,48
|
|ALBRK
|1,69
|88.835.774
|% 5,62
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9308
|17,9456
|% 0,43
|
|Euro
|18,5297
|18,5469
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,8070
|21,9163
|% 0,19
|
|Frank
|18,9415
|19,0556
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7441
|4,7679
|% 0,10
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,31
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.888
|6.948
|-36,00
|
|Yarım
|3.356
|3.397
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,30
|97,30
|-0,10
|
Seans Raporu
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