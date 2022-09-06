***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:24
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060368
BIST
11:113.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 54,39
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:1118,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
11:1118,1694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0761
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:111.005,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.005,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:11
|INVEO
|18,59
|78.475.322
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|21.110.479
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|634.876.774
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.356.267
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.397.244
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.279.862
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,49
|79.025.246
|% -7,07
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|PRKME
|13,70
|39.567.970
|% -6,04
|
|YKBNK
|8,23
|3.803.810.329
|% 1,48
|
|EREGL
|32,76
|3.111.673.223
|% 5,75
|
|KRDMD
|13,93
|2.303.617.969
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,97
|2.040.178.532
|% 5,50
|
|SISE
|26,52
|1.820.825.558
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,23
|3.803.810.329
|% 1,48
|
|EKGYO
|4,44
|1.640.398.019
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,93
|2.303.617.969
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,97
|2.040.178.532
|% 5,50
|
|ISCTR
|10,02
|1.129.997.052
|% 3,94
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2273
|18,2311
|% 0,08
|
|Euro
|18,1623
|18,1694
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0268
|21,1323
|% 0,48
|
|Frank
|18,5495
|18,6613
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8354
|4,8596
|% 0,07
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,59
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.771
|6.827
|15,00
|
|Yarım
|3.299
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,14
|
|B. Petrol
|95,48
|95,48
|-0,26
|
Seans Raporu
11:11
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11:26KRDMB
Yüzde 6.81 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 865 adet işlem
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11:25XU100
Endeks 3, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
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11:25GEDIK
Yüzde 7.24 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 238 adet işlem
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11:23HKTM
Yüzde 6.30 oranında artışla 27.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 632 adet işlem
-
11:22EREGL
Yüzde 5.62 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 361, 874 adet işlem