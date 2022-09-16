***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2022 10:00
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063498
BIST
09:553.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -32,86
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.350
En Düşük
3.330
09:5518,2733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
09:5518,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
09:55975,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,81
|Açılış
|: 975,14
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SMRTG
|42,92
|185.224.743
|% 0,00
|
|LIDER
|27,20
|46.934.970
|% 0,00
|
|SUWEN
|30,20
|65.594.548
|% 0,00
|
|CONSE
|3,99
|83.673.971
|% 0,00
|
|IMASM
|73,40
|19.874.985
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,18
|20.593.832
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,11
|10.611.966
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,57
|43.620.150
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,67
|59.684.801
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,04
|3.249.183
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2636
|18,2733
|% 0,04
|
|Euro
|18,2658
|18,2788
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,7897
|20,8940
|% -0,48
|
|Frank
|18,8659
|18,9795
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8481
|4,8724
|% -0,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,54
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.616
|6.694
|-18,00
|
|Yarım
|3.224
|3.272
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,51
|91,51
|0,65
|