***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 16:32
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075301
BIST
16:183.957
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 77,88
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.963
En Düşük
3.881
16:1818,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
16:1818,4459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0907
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4373
16:18979,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,16
|Açılış
|: 979,56
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler16:18
|AKCNS
|44,00
|104.322.164
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.478.827
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|269.638.933
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|879.030.911
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.604.666
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,48
|54.083.698
|% -8,73
|
|METRO
|1,51
|123.700.695
|% -8,48
|
|MZHLD
|128,10
|29.413.123
|% -8,30
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,75
|4.524.688.572
|% 2,89
|
|SASA
|119,90
|2.336.072.996
|% 9,70
|
|AKBNK
|14,61
|2.184.363.137
|% -0,48
|
|SISE
|33,02
|1.780.046.805
|% 1,48
|
|YKBNK
|9,11
|1.776.675.663
|% 2,59
|
|EKGYO
|4,43
|1.063.892.044
|% 0,23
|
|YKBNK
|9,11
|1.776.675.663
|% 2,59
|
|ISCTR
|9,16
|1.504.197.273
|% 1,22
|
|SKBNK
|2,05
|314.727.014
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,61
|2.184.363.137
|% -0,48
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6155
|18,6194
|% 0,21
|
|Euro
|18,4391
|18,4459
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,3681
|21,4752
|% -0,69
|
|Frank
|18,5219
|18,6335
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,20
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-9,02
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-8,00
|
|Tam
|6.595
|6.651
|-85,00
|
|Yarım
|3.214
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-1,33
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33KARTN
Yüzde 6.11 oranında artışla 93.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 050, 285 adet işlem
-
16:32GEREL
Yüzde 5.19 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 771, 822 adet işlem
-
16:31ULUUN
Yüzde 9.95 oranında artışla 36.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 889 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 56 artarak (% 1.95 ) 3, 480
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, DNISI, ATSYH, TUCLK, NTGAZ, ULUUN, PETUN, SMRTG, VKING, KONTR