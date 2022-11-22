***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:01
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081526
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:0518,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0346
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
18:051.042,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.042,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,43
|335.083.895
|% 0,00
|
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,43
|335.083.895
|% 0,00
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,00
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6250
|18,6399
|% 0,10
|
|Euro
|19,0909
|19,1544
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,9803
|22,0905
|% 0,18
|
|Frank
|19,3794
|19,4961
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9421
|4,9668
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|1,58
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,11
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|0,01
|