***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2023 10:07
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171223
BIST
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11:226.417
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 75,16
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:2226,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0257
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:2229,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1500
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,2500
En Düşük
29,2300
11:221.648,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.648,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler11:16
|MAALT
|489,60
|19.615.956
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|27.367.461
|% 9,99
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|49.482.558
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.634.166
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.263.075
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|901.321.806
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,93
|14.728.777
|% -6,71
|
|POLTK
|3.579,20
|8.064.983
|% -3,78
|
|ASTOR
|83,30
|2.416.803.385
|% 4,32
|
|THYAO
|212,80
|2.248.403.112
|% 0,90
|
|SISE
|48,32
|2.011.140.168
|% 3,47
|
|AKBNK
|23,76
|1.691.254.346
|% 2,86
|
|EUPWR
|137,90
|1.334.940.228
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,51
|966.807.299
|% 1,31
|
|IHLAS
|1,00
|94.521.062
|% -1,96
|
|YKBNK
|13,94
|1.078.448.693
|% 1,09
|
|ISCTR
|14,75
|1.107.306.141
|% 0,89
|
|AKBNK
|23,76
|1.691.254.346
|% 2,86
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1480
|26,1533
|% 0,10
|
|Euro
|29,1976
|29,2151
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,0025
|34,1730
|% 0,53
|
|Frank
|30,1818
|30,3636
|% 0,65
|
|Riyal
|6,9491
|6,9839
|% 0,11
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,16
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.621
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,37
|80,37
|0,26
|