***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2023 10:00
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176128
BIST
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12:276.969
En Düşük
|Değişim
|: 1,65%
|| 113,29
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2726,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2729,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0195
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:271.689,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.689,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SDTTR
|238,80
|470.883.676
|% 10,00
|
|ATAKP
|47,78
|10.351.919
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.612.855
|% 9,97
|
|KLSER
|30,24
|7.050.547
|% 9,96
|
|CEMAS
|2,87
|198.662.492
|% 9,96
|
|PENTA
|24,48
|876.112.538
|% -9,93
|
|FORTE
|69,85
|100.191.551
|% -5,29
|
|IDEAS
|41,00
|18.502.331
|% -3,53
|
|KGYO
|53,25
|27.772.116
|% -3,09
|
|MERIT
|49,00
|17.823.499
|% -2,97
|
|ASTOR
|103,90
|3.413.591.565
|% 2,57
|
|CANTE
|19,43
|1.445.219.006
|% 3,90
|
|EUPWR
|180,00
|1.140.260.240
|% 1,12
|
|KAYSE
|30,56
|1.003.130.126
|% 4,09
|
|PENTA
|24,48
|876.112.538
|% -9,93
|
|CANTE
|19,43
|1.445.219.006
|% 3,90
|
|PENTA
|24,48
|876.112.538
|% -9,93
|
|ASTOR
|103,90
|3.413.591.565
|% 2,57
|
|AKYHO
|3,09
|106.294.336
|% 0,00
|
|KAYSE
|30,56
|1.003.130.126
|% 4,09
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9480
|26,9535
|% 0,19
|
|Euro
|29,5576
|29,5692
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,4343
|34,6070
|% 0,21
|
|Frank
|30,8026
|30,9881
|% -0,20
|
|Riyal
|7,1629
|7,1989
|% 0,04
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,49
|
|Cumhuriyet
|11.268
|11.438
|-4,00
|
|Tam
|11.022
|11.104
|-39,00
|
|Yarım
|5.503
|5.578
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.789
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,97
|0,06
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-0,18
|