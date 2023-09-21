***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2023 10:00
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196570
BIST
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11:357.701
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -18,98
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.736
11:3527,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0445
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1216
En Düşük
26,5783
11:3528,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0803
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
11:351.674,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.674,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|23.958.756
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.136.912
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.274.752
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|INGRM
|402,60
|167.229.252
|% -8,06
|
|AKBNK
|30,64
|1.904.604.651
|% 3,51
|
|YKBNK
|16,78
|1.714.274.549
|% 1,64
|
|ISCTR
|22,78
|1.579.440.059
|% 1,24
|
|THYAO
|219,90
|1.456.736.759
|% -1,52
|
|YEOTK
|202,20
|1.308.140.907
|% 5,31
|
|ADESE
|2,29
|301.502.649
|% 7,51
|
|YKBNK
|16,78
|1.714.274.549
|% 1,64
|
|CEMAS
|5,09
|467.404.629
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,22
|349.773.234
|% 5,24
|
|ISCTR
|22,78
|1.579.440.059
|% 1,24
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0322
|27,0470
|% 0,19
|
|Euro
|28,8205
|28,8353
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1759
|33,3423
|% -0,07
|
|Frank
|29,7447
|29,9239
|% -0,50
|
|Riyal
|7,1885
|7,2246
|% 0,27
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.001
|11.122
|-28,00
|
|Yarım
|5.518
|5.584
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,19
|0,02
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,87
|
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