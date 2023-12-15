***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 10:03
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226051
BIST
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13:227.958
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 144,49
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:2229,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0980
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:2231,8801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0410
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:221.907,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.907,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:18
|AVHOL
|33,66
|44.326.096
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.847.599
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.930.095
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|51.048.287
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.301.725
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,20
|427.428.237
|% -8,52
|
|SEGYO
|6,18
|142.031.024
|% -7,90
|
|CATES
|63,10
|657.251.634
|% -6,86
|
|THYAO
|254,75
|4.085.936.168
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,96
|3.505.320.497
|% 3,91
|
|EREGL
|41,44
|2.900.972.634
|% 5,77
|
|YKBNK
|21,92
|2.566.091.059
|% 1,95
|
|AKBNK
|39,52
|2.542.302.310
|% 3,08
|
|ISCTR
|24,96
|3.505.320.497
|% 3,91
|
|YKBNK
|21,92
|2.566.091.059
|% 1,95
|
|MOBTL
|5,68
|638.884.344
|% 5,97
|
|EKGYO
|7,39
|669.271.586
|% 1,79
|
|EREGL
|41,44
|2.900.972.634
|% 5,77
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0560
|29,0614
|% 0,34
|
|Euro
|31,8764
|31,8882
|% -0,10
|
|Sterlin
|37,0470
|37,2328
|% 0,49
|
|Frank
|33,3858
|33,5869
|% 0,33
|
|Riyal
|7,7220
|7,7607
|% 0,34
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|961,01
|963,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.143,11
|1.148,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,79
|76,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.042,52
|2.042,78
|% 0,66
|