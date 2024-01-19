***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2024 11:48
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241591
BIST
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12:207.959
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -57,22
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.947
En Yüksek
8.045
12:2030,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0563
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
12:2032,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0516
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
12:201.970,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.970,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.971,66
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler12:20
|KBORU
|86,35
|780.163.277
|% 10,00
|
|KGYO
|38,90
|26.842.205
|% 9,95
|
|AKYHO
|5,07
|66.098.238
|% 8,57
|
|KFEIN
|88,45
|378.979.337
|% 8,33
|
|BINHO
|360,00
|600.974.995
|% 6,67
|
|ICUGS
|12,33
|11.330.164
|% -4,42
|
|MANAS
|8,17
|9.191.225
|% -2,97
|
|SOKM
|54,30
|132.236.923
|% -2,60
|
|DNISI
|15,35
|13.389.165
|% -2,35
|
|ENJSA
|49,42
|171.636.385
|% -2,33
|
|ASTOR
|108,10
|1.352.591.041
|% -2,08
|
|CATES
|64,70
|1.343.012.821
|% 3,35
|
|KBORU
|86,35
|780.163.277
|% 10,00
|
|MEGMT
|38,06
|681.128.731
|% 6,19
|
|BINHO
|360,00
|600.974.995
|% 6,67
|
|BEGYO
|5,07
|295.404.983
|% 2,42
|
|CATES
|64,70
|1.343.012.821
|% 3,35
|
|MEGMT
|38,06
|681.128.731
|% 6,19
|
|LRSHO
|3,65
|54.789.017
|% -1,62
|
|REEDR
|24,10
|335.028.231
|% 2,55
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1886
|30,1931
|% 0,19
|
|Euro
|32,8823
|32,8934
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,1810
|38,3725
|% 0,06
|
|Frank
|34,6273
|34,8359
|% 0,18
|
|Riyal
|8,0253
|8,0656
|% 0,17
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|914,03
|915,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,36
|956,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,47
|79,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,73
|2.029,02
|% 0,66
|