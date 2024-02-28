***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 15:22
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252660
BIST
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15:539.156
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -23,21
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5331,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0493
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5333,7511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0574
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:532.035,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,84
|Açılış
|: 2.035,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:52
|EDATA
|36,30
|92.597.061
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.062.852
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DESPC
|46,36
|52.473.273
|% -8,83
|
|EREGL
|48,60
|17.071.235.919
|% 3,49
|
|THYAO
|279,75
|7.359.593.682
|% -0,18
|
|PGSUS
|857,50
|3.439.402.412
|% 3,50
|
|TUPRS
|162,10
|3.387.160.148
|% 1,19
|
|KCAER
|62,90
|3.152.349.561
|% -3,31
|
|EREGL
|48,60
|17.071.235.919
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.179.735.768
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,00
|1.962.283.655
|% -1,52
|
|EKGYO
|11,29
|1.997.298.031
|% -0,09
|
|ADESE
|2,92
|306.920.480
|% 3,55
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1875
|31,1908
|% 0,15
|
|Euro
|33,7390
|33,7483
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3095
|39,5067
|% -0,16
|
|Frank
|35,2825
|35,4950
|% 0,03
|
|Riyal
|8,2915
|8,3331
|% 0,15
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|876,31
|879,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,60
|922,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,82
|2.030,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07MAKTK
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 796, 181 adet işlem
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16:06PRKME
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 952 adet işlem
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16:05SODSN
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 128.20 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 876 adet işlem
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16:04ALCTL
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 148.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 366 adet işlem
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16:03XU100
Endeks 9, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 92, 916.00 milyon TL de