***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2024 09:00
***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYAYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247872
BIST
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11:178.924
En Düşük
|Değişim
|: 0,92%
|| 81,43
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1730,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0244
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1733,0688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0893
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:171.999,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.999,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ICBCT
|19,49
|70.603.731
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|AVHOL
|62,35
|79.804.454
|% 9,96
|
|ELITE
|58,50
|72.102.609
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|424.460.235
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|CVKMD
|444,00
|284.212.437
|% -6,33
|
|KRGYO
|33,16
|53.868.772
|% -6,22
|
|SEGYO
|6,23
|61.460.318
|% -5,61
|
|THYAO
|289,00
|5.160.276.796
|% 1,05
|
|REEDR
|41,80
|1.955.124.995
|% 0,29
|
|TUPRS
|156,80
|1.800.817.515
|% 1,62
|
|EREGL
|45,08
|1.418.678.536
|% 0,13
|
|BINHO
|687,00
|1.180.594.731
|% 6,35
|
|ADESE
|2,76
|201.902.269
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,41
|670.136.243
|% 1,07
|
|TSPOR
|1,66
|99.670.920
|% 0,61
|
|ZOREN
|4,96
|254.315.582
|% -0,40
|
|REEDR
|41,80
|1.955.124.995
|% 0,29
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5987
|30,6037
|% 0,07
|
|Euro
|33,0491
|33,0666
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5422
|38,7354
|% 0,09
|
|Frank
|34,9030
|35,1133
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1351
|8,1759
|% -0,01
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|881,83
|883,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|886,59
|890,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,50
|79,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,66
|2.032,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:15
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11:30SMRTG
Yüzde 5.38 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 986, 558 adet işlem
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11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, SAHOL, EREGL
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11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, TUPRS
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 4 artarak (% 0.97 ) 7, 843
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, ICBCT, AVHOL, ELITE, SELGD