***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.02.2024 09:02
***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYAYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250665
BIST
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10:509.231
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 34,72
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.211
En Yüksek
9.277
10:5030,9047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0646
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:5033,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0391
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:502.008,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,06
|Açılış
|: 2.008,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.009,11
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:46
|EUKYO
|24,68
|29.300.410
|% 9,98
|
|UFUK
|198,60
|5.145.130
|% 9,97
|
|KAPLM
|156,00
|62.178.676
|% 9,94
|
|BRKVY
|139,40
|29.006.479
|% 9,94
|
|SODSN
|107,80
|7.790.706
|% 9,94
|
|EMNIS
|107,40
|627.001
|% -9,97
|
|ETYAT
|16,55
|13.431.735
|% -7,90
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CEOEM
|23,70
|21.665.217
|% -5,58
|
|AVHOL
|61,00
|29.137.077
|% -5,43
|
|MIATK
|65,35
|2.267.141.944
|% 4,39
|
|THYAO
|279,25
|1.754.703.585
|% 0,27
|
|EREGL
|48,66
|1.472.088.217
|% 0,70
|
|TUPRS
|174,10
|1.287.020.594
|% 0,64
|
|GUBRF
|202,30
|1.230.553.963
|% 2,33
|
|ZOREN
|6,24
|1.039.972.126
|% 2,63
|
|EKGYO
|10,60
|772.631.150
|% 0,76
|
|AKFGY
|2,35
|87.026.691
|% -2,08
|
|MIATK
|65,35
|2.267.141.944
|% 4,39
|
|EREGL
|48,66
|1.472.088.217
|% 0,70
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8996
|30,9027
|% 0,20
|
|Euro
|33,3083
|33,3248
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,7789
|38,9734
|% 0,12
|
|Frank
|34,8506
|35,0606
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2139
|8,2551
|% 0,19
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|899,89
|900,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,63
|949,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,40
|2.021,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:01MAALT
Yüzde 6.09 oranında artışla 1, 394.00 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 209 adet işlem
-
11:00EUYO
Yüzde 5.03 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 487 adet işlem
-
10:59ISYAT
Yüzde 5.18 oranında artışla 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 840, 390 adet işlem
-
10:58SODSN
Yüzde 9.94 oranında artışla 107.80 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 270 adet işlem
-
10:57XU100
Endeks 9, 227 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 24, 841.00 milyon TL de