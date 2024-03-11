***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2024 09:05
***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257304
BIST
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10:319.281
En Düşük
|Değişim
|: 1,38%
|| 126,12
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.272
En Yüksek
9.369
10:3132,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0953
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:3135,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0938
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:312.243,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,53
|Açılış
|: 2.243,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|26.559.017
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|151.176.485
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|14.846.748
|% 10,00
|
|GEREL
|41,18
|142.539.985
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.527.200
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.880.207
|% -9,94
|
|INGRM
|623,00
|74.113.309
|% -6,67
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|DOBUR
|139,00
|10.192.259
|% -4,79
|
|THYAO
|284,00
|1.869.522.574
|% 1,70
|
|AKBNK
|43,26
|1.184.207.438
|% 3,39
|
|KCHOL
|178,90
|1.075.656.077
|% 2,46
|
|GARAN
|65,35
|1.046.359.013
|% 2,91
|
|ISCTR
|11,05
|910.992.400
|% 1,75
|
|ISCTR
|11,05
|910.992.400
|% 1,75
|
|ZOREN
|5,44
|231.645.008
|% 0,74
|
|YKBNK
|23,50
|884.624.725
|% 2,26
|
|EKGYO
|11,46
|349.656.923
|% 1,42
|
|AKBNK
|43,26
|1.184.207.438
|% 3,39
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9988
|32,0041
|% 0,30
|
|Euro
|35,0572
|35,0772
|% 0,27
|
|Sterlin
|42,4995
|42,7126
|% 0,02
|
|Frank
|37,7199
|37,9089
|% 0,09
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|916,92
|918,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,00
|1.023,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,71
|2.179,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:31
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10:46XU030
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