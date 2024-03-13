***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2024 08:53
***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258257
BIST
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11:568.973
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -95,71
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5632,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5635,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0386
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:562.227,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,08
|Açılış
|: 2.227,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ARTMS
|54,25
|77.477.734
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.979.518
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.854.154
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|471.431.078
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.858.644
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,10
|17.024.534
|% -8,38
|
|FONET
|32,16
|734.713.431
|% -8,11
|
|THYAO
|274,75
|2.200.673.356
|% -0,27
|
|EREGL
|44,96
|1.794.988.326
|% -0,71
|
|YKBNK
|22,34
|1.535.619.782
|% -4,12
|
|VESTL
|84,55
|1.290.643.399
|% 0,12
|
|ISCTR
|10,80
|1.212.830.126
|% -2,44
|
|ISCTR
|10,80
|1.212.830.126
|% -2,44
|
|YKBNK
|22,34
|1.535.619.782
|% -4,12
|
|EKGYO
|10,65
|522.288.644
|% -1,11
|
|ZOREN
|5,24
|250.486.277
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,77
|115.544.857
|% -2,81
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0869
|32,0938
|% 0,13
|
|Euro
|35,0756
|35,0887
|% 0,11
|
|Sterlin
|41,4974
|41,7054
|% -0,75
|
|Frank
|36,9200
|37,1051
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6465
|8,6898
|% -0,76
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|931,43
|933,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.047,65
|1.053,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,15
|82,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,20
|2.158,51
|% 0,66
|