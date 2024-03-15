***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2024 08:55
***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYAYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258977
BIST
'
10:198.882
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -1,23
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.867
En Yüksek
8.908
10:1932,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1231
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
10:1935,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0455
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
10:192.246,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,26
|Açılış
|: 2.246,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler10:16
|KFEIN
|163,00
|44.689.012
|% 9,99
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|211.665.402
|% 9,97
|
|ALVES
|60,75
|317.951.498
|% 9,95
|
|YONGA
|89,20
|2.144.416
|% 9,52
|
|FONET
|31,20
|25.397.268
|% -9,98
|
|DGATE
|47,88
|9.873.799
|% -7,39
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|YAYLA
|20,00
|2.913.080
|% -5,30
|
|EREGL
|45,20
|972.984.252
|% 1,94
|
|ASTOR
|101,10
|858.260.456
|% -3,90
|
|THYAO
|272,00
|740.019.019
|% 0,09
|
|LMKDC
|38,68
|583.357.151
|% 6,32
|
|PATEK
|187,60
|519.126.513
|% 5,93
|
|EREGL
|45,20
|972.984.252
|% 1,94
|
|ISCTR
|10,39
|206.323.483
|% 0,00
|
|ADESE
|2,84
|56.533.690
|% 2,16
|
|LMKDC
|38,68
|583.357.151
|% 6,32
|
|IHLAS
|1,08
|12.347.799
|% 0,93
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2080
|32,2123
|% 0,26
|
|Euro
|35,0818
|35,1062
|% -0,01
|
|Sterlin
|41,2777
|41,4846
|% -0,09
|
|Frank
|36,6171
|36,8006
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6394
|8,6828
|% 0,01
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|932,66
|934,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.085,87
|1.092,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,23
|85,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,66
|2.168,00
|% 0,66
|