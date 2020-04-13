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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

13.04.2020 18:16
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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,00055125
Ters Repo (vadeli)
% 0,00055125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
15.501
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.346
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
26.673
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
43.520
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
30.215.851
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,14403



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837576


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 24,86 4.583.483 % 10,00  
PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4679 8,5104 % 1,83  
Frank 6,9852 7,0273 % 1,14  
Riyal 1,7990 1,8080 % 1,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 23,42  
Altın Gr. 373 373 9,62  
Cumhuriyet 2.385 2.443 63,60  
Tam 2.451 2.514 69,20  
Yarım 1.193 1.224 31,80  
Çeyrek 598 612 16,10  
Gümüş.Ons 15,39 15,44 0,01  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,04  
B. Petrol 31,97 31,97 0,49  
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