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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

11.01.2021 15:11



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,00055125
Ters Repo (vadeli)
% 0,00055125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
15.501 12.202 27.703 15.695 43.398 17.625 61.023
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.346 53 1.399 851 2.250 801 3.051
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
26.673 24.710 51.383 11.945 63.328 39.113 102.441
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
43.520 36.965 80.485 28.491 108.976 57.539 166.515
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
30.215.851 29.831.538 30.030.127 31.099.101 30.388.347 33.559.359 31.203.034
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,14403 % 0,123912 % 0,268014 % 0,091614 % 0,358611 % 0,171454 % 0,53365



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900104


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FROTO 148,50 205.149.860 % 10,00  
KONYA 1.324,40 44.589.902 % 10,00  
FORMT 5,39 19.422.576 % 10,00  
YAPRK 88,55 17.820.133 % 10,00  
YBTAS 16.841,10 463.469 % 10,00  
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Dolar 7,4373 7,4415 % 0,93  
Euro 9,0462 9,0544 % 0,32  
Sterlin 9,9980 10,0481 % 0,27  
Frank 8,3195 8,3696 % 0,29  
Riyal 1,9764 1,9863 % 0,87  
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15:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 0,15  
Altın Gr. 442 442 3,94  
Cumhuriyet 2.934 2.978 -35,00  
Tam 2.923 2.996 -27,18  
Yarım 1.413 1.449 -13,14  
Çeyrek 709 725 -6,57  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 -0,36  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,02  
B. Petrol 55,34 55,34 -0,65  
Seans Raporu 15:10
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