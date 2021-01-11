***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,0525Kamu Borçlanma Senetleri% 0,007Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,007BPP (günlük)% 0,0031Ters Repo (O/N)% 0,00055125Ters Repo (vadeli)% 0,00055125VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0525Yabancı Menkul Kıymet% 0,1Kıymetli Madenler ve Taşlar% 0Diğer% 0Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)15.501 12.202 27.703 15.695 43.398 17.625 61.023Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)1.346 53 1.399 851 2.250 801 3.051Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)26.673 24.710 51.383 11.945 63.328 39.113 102.441Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)43.520 36.965 80.485 28.491 108.976 57.539 166.515Ortalama Net Aktif Değer (TL)30.215.851 29.831.538 30.030.127 31.099.101 30.388.347 33.559.359 31.203.034Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,14403 % 0,123912 % 0,268014 % 0,091614 % 0,358611 % 0,171454 % 0,53365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900104BIST