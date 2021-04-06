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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

06.04.2021 21:50



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği Komisyonları
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,00055125
Ters Repo (vadeli)
% 0,00055125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
14.320
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
73
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
37.249
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
51.642
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
34.712.785
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,148769



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924072


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 15,29 130.541.308 % 10,00  
NTGAZ 12,43 502.607 % 10,00  
TKURU 228,90 2.667.006 % 10,00  
KRONT 66,00 76.680.298 % 10,00  
MTRKS 30,80 217.540 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1264 8,1349 % 0,40  
Euro 9,6471 9,6716 % 0,84  
Sterlin 11,2050 11,2611 % -0,19  
Frank 8,6938 8,7462 % 0,93  
Riyal 2,1608 2,1716 % 0,38  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 456 456 5,81  
Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Seans Raporu 18:05
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