***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
10.01.2022 10:54
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği Komisyonları
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,00055125
Ters Repo (vadeli)
% 0,00055125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
14.320 15.217 29.537 15.859 45.396 30.156 75.552
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
73 130 203 326 529 1.129 1.658
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
37.249 26.840 64.089 24.267 88.356 46.910 135.266
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
51.642 42.187 93.829 40.452 134.281 78.195 212.476
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
34.712.785 34.117.728 34.422.398 36.428.332 35.080.932 38.711.855 36.024.972
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,148769 % 0,123651 % 0,272581 % 0,111045 % 0,382775 % 0,201992 % 0,589802
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991301
BIST