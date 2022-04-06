***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
06.04.2022 15:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği Komisyonları
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,0005775
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005775
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
45.700
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
261
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
61.968
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
107.929
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
42.576.809
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,253492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016471
BIST