Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

07.07.2022 11:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği Komisyonları

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,0005775
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005775
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
45.700 30.092 75.792
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
261 0 261
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
61.968 107.927 169.895
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
107.929 138.019 245.948
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
42.576.809 47.303.250 44.883.312
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,253492 % 0,291775 % 0,547972



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042863


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:552.414
Değişim :  0,23% |  5,45
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.424 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.026.964 % 9,99  
RUBNS 15,12 3.350.078 % 9,96  
SMRTG 27,44 108.787.428 % 9,94  
UFUK 69,00 69.552 % 9,61  
FONET 13,86 16.041.938 % 9,39  
daha fazla
12:55 Alış Satış %  
Dolar 17,2874 17,2942 % 0,46  
Euro 17,6893 17,7169 % 0,96  
Sterlin 20,6745 20,7781 % 1,04  
Frank 17,7216 17,8284 % 0,35  
Riyal 4,5926 4,6156 % 0,45  
daha fazla
12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.744 4,94  
Altın Gr. 970 970 7,21  
Cumhuriyet 6.521 6.620 -16,00  
Tam 6.515 6.605 -3,00  
Yarım 3.189 3.230 -1,00  
Çeyrek 1.597 1.614 -1,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,42 0,20  
Gümüş Gr. 10,80 10,81 0,17  
B. Petrol 102 102 1,07  
Seans Raporu 12:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru