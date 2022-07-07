***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
07.07.2022 11:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği Komisyonları
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,0005775
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005775
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
45.700 30.092 75.792
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
261 0 261
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
61.968 107.927 169.895
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
107.929 138.019 245.948
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
42.576.809 47.303.250 44.883.312
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,253492 % 0,291775 % 0,547972
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042863
BIST