***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaOrtaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği KomisyonlarıBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞHisse Senedi% 0,0525Kamu Borçlanma Senetleri% 0,007Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,007BPP (günlük)% 0,0031Ters Repo (O/N)% 0,0005775Ters Repo (vadeli)% 0,0005775VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0525Yabancı Menkul Kıymet% 0,1Kıymetli Madenler ve Taşlar% 0Diğer% 0Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2023Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)75.253Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)1.393Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)380.491Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)457.137Ortalama Net Aktif Değer (TL)68.601.851Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,666362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134026BIST