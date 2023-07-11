***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
11.07.2023 11:42
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği Komisyonları
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,0005775
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005775
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
75.253 87.389 162.642
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.393 353 1.746
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
380.491 146.037 526.528
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
457.137 233.779 690.916
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
68.601.851 71.218.452 69.897.585
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,666362 % 0,328256 % 0,988469
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170357
BIST