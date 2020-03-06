***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.03.2020 19:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06 Mart 2020 tarihli ve 2020/03 sayılı toplantısında,
2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825181
BIST
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En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9145
|7,9542
|% 0,17
|
|Frank
|6,4912
|6,5303
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6215
|1,6296
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-6,48
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,27
|46,27
|-3,72
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