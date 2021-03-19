***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.03.2021 18:32
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2021 tarihli ve 2021/03 sayılı toplantısında,
2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919438
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1147
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2060
18:058,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -0,1478
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,40
|Açılış
|: 404,35
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2043
|7,2079
|% -1,57
|
|Euro
|8,5813
|8,5906
|% -1,69
|
|Sterlin
|9,9990
|10,0492
|% -1,65
|
|Frank
|7,7441
|7,7907
|% -1,50
|
|Riyal
|1,9214
|1,9310
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,23
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem