***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerAçıklamalar29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda Şirketimizce 10.04.2020 tarihinde personele yapılan brüt performans prim ödemeleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.Saygılarımızla,Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerÖdeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)GENEL MÜDÜR PERFORMANS PRİMİ 97.174,74MÜFETTİŞ PERFORMANS PRİMİ 19.812,97YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI PERFORMANS PRİMİ 16.910,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837577BIST