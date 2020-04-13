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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

13.04.2020 18:17
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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )

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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

Açıklamalar

     29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde  Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda Şirketimizce 10.04.2020 tarihinde personele yapılan brüt performans prim ödemeleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Saygılarımızla,

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
GENEL MÜDÜR PERFORMANS PRİMİ 97.174,74
MÜFETTİŞ PERFORMANS PRİMİ 19.812,97
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI PERFORMANS PRİMİ 16.910,43




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837577


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Tam 2.445 2.508 62,90  
Yarım 1.190 1.221 28,80  
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