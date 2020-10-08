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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

08.10.2020 12:38
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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
142985 141094 284079 148703 432782
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
7506 7407 14913 7806 22719
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
30215851 29831538 30030127 31099101 30388347
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,498053 % 0,497798 % 0,99564 % 0,503259 % 1,498933



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879758


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 18,37 10.076.256 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.902.403 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.000.584 % 10,00  
VANGD 11,11 3.001.222 % 10,00  
DENGE 5,61 4.105.667 % 10,00  
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15:28 Alış Satış %  
Dolar 7,9194 7,9257 % 0,56  
Euro 9,3206 9,3288 % 0,56  
Sterlin 10,2069 10,2581 % 0,51  
Frank 8,5977 8,6495 % 0,42  
Riyal 2,1057 2,1162 % 0,48  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 11,63  
Altın Gr. 482 482 3,83  
Cumhuriyet 3.186 3.235 33,00  
Tam 3.174 3.253 33,23  
Yarım 1.534 1.574 16,07  
Çeyrek 770 787 8,04  
Gümüş.Ons 24,12 24,17 0,34  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,08  
B. Petrol 42,76 42,76 0,77  
Seans Raporu 15:28
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