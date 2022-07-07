***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
07.07.2022 11:20
(No)
Açıklama
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2022 2022 2022
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
199002 233452 422454
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
10447 11730 22177
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
42576809 47303250 44883312
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,491932 % 0,497179 % 0,990638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042860
BIST
12:552.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,45
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:5517,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0686
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:5517,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1678
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:55969,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,58
|Açılış
|: 969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:55
|IZFAS
|2,47
|3.026.964
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.350.078
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.787.428
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,86
|16.041.938
|% 9,39
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,60
|1.773.119
|% -3,82
|
|ULUSE
|180,00
|9.041.757
|% -3,38
|
|OYLUM
|2,68
|6.703.428
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|170.723
|% -2,69
|
|THYAO
|48,72
|1.489.623.523
|% 0,62
|
|EREGL
|26,12
|651.655.940
|% -2,03
|
|SISE
|21,40
|646.356.562
|% 0,19
|
|TUPRS
|239,60
|495.772.443
|% -2,12
|
|SASA
|41,16
|488.301.911
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,77
|196.795.004
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|269.212.510
|% 1,67
|
|ODAS
|2,83
|154.038.221
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,02
|325.161.054
|% 1,39
|
|TSKB
|2,04
|82.549.334
|% 0,99
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2874
|17,2942
|% 0,46
|
|Euro
|17,6893
|17,7169
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,6745
|20,7781
|% 1,04
|
|Frank
|17,7216
|17,8284
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5926
|4,6156
|% 0,45
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,94
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.515
|6.605
|-3,00
|
|Yarım
|3.189
|3.230
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,07
|