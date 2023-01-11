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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

11.01.2023 15:22
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücre


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
199002 233452 422454 250473 672927 290426 963353
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
10447 11730 22177 13149 35326 15246 50572
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
42576809 47303250 44883312 53356537 47707900 61575992 51284988
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,491932 % 0,497179 % 0,990638 % 0,494076 % 1,484561 % 0,496414 % 1,977041



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100328


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 56,65 6.531.858 % 10,00  
ONCSM 30,92 1.547.453 % 9,96  
ULUFA 7,86 43.321.905 % 9,93  
BALAT 25,96 2.045.931 % 8,53  
PRDGS 7,46 299.138.725 % 7,96  
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Dolar 18,7737 18,7758 % 0,01  
Euro 20,1581 20,1633 % 0,01  
Sterlin 22,6830 22,7968 % -0,27  
Frank 20,1718 20,2933 % -0,46  
Riyal 4,9840 5,0090 % -0,03  
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15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 -0,12  
Altın Gr. 1.136 1.137 2,75  
Cumhuriyet 7.643 7.759 25,00  
Tam 7.681 7.736 1,00  
Yarım 3.731 3.785 1,00  
Çeyrek 1.866 1.892 0,00  
Gümüş.Ons 23,78 23,82 0,17  
Gümüş Gr. 14,39 14,41 0,14  
B. Petrol 80,58 80,58 0,48  
Seans Raporu 15:33
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