***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
08.01.2024 21:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama
2023/04 Dönem Dışarıdan sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
321333 338059 659392 395234 1054626 399108 1453734
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
16868 17747 34615 20508 55123 21192 76315
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
68601851 71218452 69897585 82323950 74105455 85161708 76934811
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,492991 % 0,499598 % 0,992891 % 0,505007 % 1,497527 % 0,493532 % 1,98876
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235042
BIST