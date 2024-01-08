***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2023/04 Dönem Dışarıdan sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerOcak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerDönem2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun UnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞPortföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)321333 338059 659392 395234 1054626 399108 1453734Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun UnvanıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞMuhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)16868 17747 34615 20508 55123 21192 76315Ortalama Net Aktif Değer (TL)68601851 71218452 69897585 82323950 74105455 85161708 76934811Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,492991 % 0,499598 % 0,992891 % 0,505007 % 1,497527 % 0,493532 % 1,98876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235042BIST