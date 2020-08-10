***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801Transferler147.717 2.806.615 -2.954.332Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.930.697 2.930.697 2.930.697Kar Payları11 -561.324 -561.324 -561.324Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 419.349 3.645.128 2.930.697 26.995.174 26.995.174Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Transferler313.246 5.675.821 -5.989.067 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.548.242 1.548.242 1.548.242Kar Payları11 -1.137.923 -1.137.923 -1.137.923Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 732.595 8.183.026 1.548.242 30.463.863 30.463.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.710.372 5.983.713Dönem Karı (Zararı)1.548.242 2.930.697Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.548.242Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9 -1.504.110 -2.954.203Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.793 15.346Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.029.650 -2.516.564Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.029.650 -2.516.564Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-488.253 -452.985Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -488.253 -452.985Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.754.504 6.007.219Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.231.675 6.360.397Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 803.567 -20.918Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-479.644 -356.412İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-479.644Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler174.529 54.505Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler541 -2.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.822 -28.213Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.710.372 5.983.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-108.273 1.932.559Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler11 -1.137.923 -561.324Alınan Faiz1.029.650 2.493.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.818.645 7.916.272NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.818.645 7.916.272DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.355.738 5.215.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.537.093 13.131.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.537.093 17.361.123Finansal Yatırımlar4 15.059.865 10.339.937Ticari Alacaklar5 0 803.567Diğer Alacaklar6 2.198.555 1.732.035Peşin Ödenmiş Giderler30.247 11.738Diğer Dönen Varlıklar795 691ARA TOPLAM30.826.555 30.249.091TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.826.555 30.249.091DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR30.826.555 30.249.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 237.043 62.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 50.020 50.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar187.023 11.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 34.910 31.244Diğer Borçlar6 4.487 3.946İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.487 3.946Kısa Vadeli Karşılıklar7 0 25.384Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 25.384ARA TOPLAM276.440 123.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER276.440 123.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 86.252 72.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar86.252 72.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.252 72.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER362.692 195.547ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.463.863 30.053.544Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 732.595 419.349Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 8.183.026 3.645.128Net Dönem Karı veya Zararı11 1.548.242 5.989.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.463.863 30.053.544TOPLAM KAYNAKLAR30.826.555 30.249.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 39.004.379 28.015.263 16.927.754 18.583.634Satışların Maliyeti12 -36.511.684 -24.290.004 -14.725.672 -16.684.176TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.492.695 3.725.259 2.202.082 1.899.458BRÜT KAR (ZARAR)2.492.695 3.725.259 2.202.082 1.899.458Genel Yönetim Giderleri13 -821.126 -720.189 -521.969 -460.534Pazarlama Giderleri13 -123.320 -74.003 -56.256 -37.767Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7 -370 -5 -1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156DÖNEM KARI (ZARARI)1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867631BIST